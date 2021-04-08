На Литейном мосту перекроют две полосы для замены асфальта

На Литейном мосту перекроют две полосы для замены асфальта
На Литейном мосту заменят асфальт. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В эту субботу, 10 апреля, на Литейном мосту в центре Петербурга начинаются работы по ремонту дорожного покрытия. На время работ будут поэтапно вводить ограничения.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города, первый этап ремонта будет проходить с 10 по 24 апреля. За это время рабочие заменят асфальт в зоне трамвайных путей и прилегающих полос. Для транспорта останутся доступны по две полосы в каждую сторону. Также закроют съезды с моста на Арсенальную набережную.

Кроме того, движение по западному проезду площади Ленина будет осуществляться в обратном направлении — от улицы Комсомола на Арсенальную набережную.

О последующих ограничениях станет известно позднее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2022 году «Ладожскую» закроют на капремонт.

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На Литейном мосту перекроют две полосы для замены асфальта
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