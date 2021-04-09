В России выявили 9150 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили более 9 тысяч новых случаев коронавируса в 83 регионах. Всего с начала пандемии боле 4,5 миллиона заражения в 85 регионах, сообщает оперативный штаб.

Больше всего заражений обнаружено в Москве (2421), Санкт-Петербурге (703) и Московской области (594). Меньше всех — в Магаданской и Еврейской автономной областях и Туве — всего 2.

За эти сутки выздоровели около 10 тысяч человек, за всё время в России — около 4,3 миллиона людей. За прошлые сутки умерли 402 человека, всего с начала короновируса зарегестрировано 102 247 летальных исходов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жертвами коронавируса стали еще 30 жителей Петербурга. Таким образом, общее число летальных исходов в Северной столице достигло 12 551 человек. За минувшие сутки обследование на ковид прошли 21 648 человек.