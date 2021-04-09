Жертвами коронавируса стали еще 30 жителей Петербурга

Коронавирусная пандемия в Петербурге продолжает набирать обороты. За последние сутки в городе нашли новые смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно в пятницу, 9 апреля. По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в Петербурге было зарегистрировано 30 смертей от коронавируса. Таким образом, общее число летальных исходов в Северной столице достигло 12 551 человек.

По всей стране за минувшие 24 часа было подтверждено 402 смерти от коронавируса. Всего же за время пандемии в российских регионах скончалось 102 247 человек.

На первом месте по суточной смертности Москва, на втором — Петербург, а на третьем — Московская область. В Ленобласти подтверждено еще 10 летальных исходов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тесты на коронавирус за сутки сдали более 21 тысячи жителей Петербурга.