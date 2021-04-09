Тесты на коронавирус за сутки сдали более 21 тысячи жителей Петербурга

Тесты на коронавирус за сутки сдали более 21 тысячи жителей Петербурга
В Петербурге ежедневно проводятся обследования на коронавирус. Фото: Смольный

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на ковид прошли 21 648 человек.

Об этом стало известно сегодня, 9 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили почти 16 тысяч раз. Горожане задавали вопросы, связанные с коронавирусом.

С октября на портале #мывместе зарегистрированы 1468 петербургских волонтеров. Прошли обучение и получили аккредитацию 1162 человека. Петербургские активисты выполнили 6710 заявок. Нуждающиеся в помощи волонтеров жители города могут оставить заявку по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.

Также с осени гуманитарную помощь получили 203 631 человек, им доставили продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ТРК «Гулливер» открывается новый пункт вакцинации от COVID.

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