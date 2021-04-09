В Петербурге посадили мужчин, которые избивали и угрожали человеку из-за телефона

Чтобы получил смартфон и чехол, преступники изрядно поиздевались над своей жертвой.

Невский районный суд признал виновными двух мужчин, которых подозревали в избиении знакомого из-за телефона. Об этом 9 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Все случилось 15 декабря 2019 года в квартире по 2-му Рабфаковскому переулку. Там двое мужчин издевались над общим знакомым: они душили его, угрожали ему пневматическим газовым баллончиком, отрезали потерпевшему бороду, а также били его. Действия совершались для того, чтобы в итоге заполучить телефон стоимостью около 13 тысяч рублей, а также чехол. Когда преступники заполучили то, что хотели, они заставили потерпевшего встать на колени и молиться, попутно он получал удары по всему телу.

Одному мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года, другому – сроком на 4,5 года. Оба отправятся в ИК общего режима.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мать отсудила у бывшего мужа квартиру из-за долга по алиментам.