На Васильевском острове прорвало трубу: местные жалуются на неприятный запах

Проезжая часть постепенно уходит под воду, на место вызвали сотрудников спецслужб.

На Васильевском острове сегодня, 9 апреля, произошла коммунальная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на 27-й линии В.О. – там прорвало трубу, в связи с чем из люка вытекает вода прямо на проезжую часть. Местные жители, комментируя пост, отмечают, что чувствуют неприятный запах. На кадрах, выложенных в сеть, видно, что люк разломило на две части.

Пока что непонятно, каковы последствия и причины инцидента. Это предстоит выяснить специалистам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дома на проспекте Художников остались без тепла из-за прорыва трубы.