У порта «Морской фасад» нашли тело, которое пробыло под водой больше месяца

Личность погибшего устанавливается, на вид мужчине около 50 лет.

В Василеостровском районе сегодня, 9 апреля, из воды достали труп мужчины. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источники в экстренных службах.

Тело обнаружили в воде у пассажирского порта «Морской фасад» на проспекте Крузенштерна. Специалисты полагают, что оно пробыло в водоеме как минимум месяц. Личность погибшего, а также обстоятельства смерти пока что не установлены. По предварительным данным, мужчине было около 50 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из Ладожского озера достали тело рыбака. Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга проводили поисковые работы, в ходе которых обследовали береговую линию и акваторию.