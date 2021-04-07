Из Ладожского озера достали тело рыбака

Из Ладожского озера достали тело рыбака
В Ленобласти мужчина ушел на рыбалку и не вернулся. Фото: скриншот с официальной страницы в Instagram аварийно-спасательной службы Ленобласти

Спасатели в Ладожском озере нашли тело рыбака. Мужчину достали из воды и передали сотрудникам полиции, об этом сообщила Аварийно-спасательная служба Ленобласти на своей официальной странице в Instagram.

По предварительной информации, 6 апреля мужчина отправился ловить рыбу на Ладожское озеро. Он перестал выходить на связь.

Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга проводили поисковые работы, в ходе которых обследовали береговую линию и акваторию озера. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара в деревне Хирвости Ленинградской области возбудили уголовное дело об убийстве. В огне погибла женщина с признаками насильственной смерти.

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