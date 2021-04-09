В Петербурге озвучили цены самой дешевой и дорогой квартиры

В Петербурге озвучили цены самой дешевой и дорогой квартиры
Однокомнатных квартир в городе 6,5 тысяч. Фото: pixabay

Эксперты рассматривали именно однокомнатные квартиры в разных районах города.

Эксперты рассказали о самых дешевых и дорогих однокомнатных квартирах в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает агентство недвижимости «Дарко».

Всего на продажу на вторичном выставлено около 6,5 тысяч однушек. Их площадь в среднем составляет от 30 до 45 квадратных метров. Большинство из них находятся в Приморском районе, а меньше всего однокомнатных квартир в Петроградском районе.

Самая дешевая квартира обойдется в 2,8 миллиона рублей, а самая дорогая – в 21,9 миллиона всего за 33 квадратных метров. Специалисты советуют присмотреться к Красносельскому и Колпинскому районам, если хочется найти доступное жилье. Также они рекомендуют для проживания Кронштадтский район.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мать отсудила у бывшего мужа квартиру из-за долга по алиментам.

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