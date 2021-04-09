В Ленобласти педагога отправили за решетку на 15 лет за сексуальные преступления в отношении мальчиков

Мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей в возрасте от 8 до 14 лет.

В Ленинградской области суд признал виновным педагога «Детско-юношеского Центра творчества» города Светогорск, которого обвиняли в серии сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. Всего было рассмотрено 12 эпизодов, о чем сообщили в СК РФ по региону.

В 2019 году было возбуждено уголовное дело по факту совершения сексуального насилия в отношении 11-летнего мальчика. В ходе расследования выяснилось, что это – далеко не единственный подобный инцидент. Было установлено, что в период с мая 2013 года по сентябрь 2019 года педагог совершил развратные действия в отношении мальчиков в возрасте от 8 до 14 лет – известно о 12 случаях.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как «работал» педофил из Янино с 12 жертвами на счету.