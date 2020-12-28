Втирался в доверие и выманивал интимные фото: как «работал» педофил из Янино с 12 жертвами на счету

На счету педофила, который действовал в Янино, оказалось куда больше жертв, чем изначально думали правоохранители. Он выманивал у несовершеннолетних девочек интимные снимки в социальных сетях. Иногда общался с ними и под женскими именами. Gazeta.SPb стали известны подробности уголовного дела.

Подозреваемого в педофилии жителя Владивостока, который жил в поселке Янино, во Всеволожском районе Ленобласти, задержали еще в середине апреля этого года. Тогда его обвинили в насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании девочки, который на тот момент было 12 лет. С заявлением в полицию пришла мать девочки. Сообщалось также, что интимную переписку злоумышленник вел еще и с 14-летней девочкой. По фактам возбудили уголовные дела. Злоумышленника отправили в следственный изолятор.

Во время расследования вскрылись и другие эпизоды – подозреваемого изобличили в еще десяти эпизодах преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Теперь правоохранители считают, что, сидя в своей квартире в Янино, злоумышленник вел интимную переписку с девочками-подростками. Общаться он начинал в социальной сети «ВКонтакте». Представлялся Николаем, Кириллом и даже Катей.

Он заводил с девочками переписку на сексуальные темы, а после убеждал их присылать ему интимные фотографии. Действия злоумышленника квалифицировали как «развратные без применения насилия».

Среди его жертв – девочки от 13 до 15 лет. Переписки с ними, как правило, он вел несколько часов.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что участник телешоу «Давай поженимся» из Петербурга был осужден на 13 лет за педофилию.