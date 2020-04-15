В Янино задержали извращенца, который надругался на 13-летней петербурженкой

Задержанного подозревают в изнасиловании, надругательстве и развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Фото: Baltphoto

Задержанного подозревают в изнасиловании, надругательстве и развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Фото: Baltphoto

В посёлке Янино Всеволожского района Ленобласти полицейские задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании и развратных действиях в отношении двух школьниц.

Впервые в правоохранительные органы 7 февраля 2020 года обратилась женщина, которая рассказала, что 4 января неизвестный изнасиловал её 13-летнюю дочь во дворе одного из домов по улице Куйбышева. Позже выяснилось, что этот же мужчина вел непристойную переписку с другой 13-летней девочкой во «Вконтакте».

В отношении извращенца заведено два уголовных дела. В результате стражи порядка задержали злоумышленника в Янино, им оказался 31-летний петербуржец.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге уроженец Белоруссии напоил 17-летнюю девочку, а затем воспользовался положением и изнасиловал ее. Злоумышленника задержали.