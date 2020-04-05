Мигрант напоил и изнасиловал 17-летнюю петербурженку

Несовершеннолетняя жительница Петербурга обвинила гражданина Белоруссии в изнасиловании.

Накануне, 4 апреля, в петербургскую полицию поступило заявление от 17-летней девушки, проживающей в Выборгском районе города, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Девушка рассказала, что днем ранее, 3 апреля, 33-летний приезжий из Белоруссии напоил ее в съемной квартире в одном из домов по улице Маршала Казакова. После этого он воспользовался ее состоянием и изнасиловал ее.

Иностранца задержали в тот же день. Известно, что у мужчины нет местной регистрации.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково мужчину задержали за изнасилование.