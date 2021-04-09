На перекресте Голикова и Ветеранов устраняют прорыв трубы

На перекресте Голикова и Ветеранов устраняют прорыв трубы
Дорога покрыта водой. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобилистам приходится объезжать огромные лужи, на месте инцидента работают специалисты.

В Кировском районе сегодня, 9 апреля, произошла коммунальная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Прорыв трубы случился на пересечении улицы Лени Голикова и проспектом Ветеранов. Из-под земли на протяжении некоторого времени хлещет холодная вода, которая заполнила проезжую часть. Автомобили старательно объезжают огромные лужи, на месте тем временем работают специалисты «Водоканала».

Напоминаем, что подобная авария произошла также на Васильевском острове. Там вода вытекает из люка, местные жители жалуются на неприятный запах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Васильевском острове прорвало трубу. На кадрах, выложенных в сеть, видно, что люк разломило на две части.

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