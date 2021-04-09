В Петербурге арестовали лже-сотрудника ЦБ РФ, который обманным путем заполучил 51 млн рублей

Мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Дзержинский районный суд арестовал мужчину, подозреваемого в мошенничестве на 51 миллион рублей. Под стражей он пробудет до 5 июня 2021 года. Об этом 9 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, мужчина представился сотрудников ЦБ РФ и убедил жертву снять крупную сумму денег со своего банковского счета. Потерпевший сделал все, как ему сказали, и отдал 51 миллион рублей. Известно, что в мошеннической схеме участвовали несколько человек, которые разделили средства между собой.

Все подробности преступления пока выясняются.

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