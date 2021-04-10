На Софийской мужчина задержан после стрельбы по ногам

На Софийской мужчина задержан после стрельбы по ногам
Стрельба произошла на Софийской, 2. Фото: google.maps

Во Фрунзенском районе полицейские доставили в отдел мужчину, напавшего на прохожего и стрелявшего по ногам.

По информации петербургского управления МВД, все случилось вечером у дома №52 по Софийской улице. Молодой человек вызвал полицию и сообщил, что на него напали.

Прибывшие по указанному адресу правоохранители выяснили, что на 22-летнего жителя города напал неизвестный. Злоумышленник толкнул его руками в грудь, а после открыл стрельбу по ногам, но не попал.

Полиция по горячим следам задержала подозреваемого — 46-летнего жителя Пермской области. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на свадьбе в Петербурге произошла стрельба. «Судя по наличию машин с мигалками туда походу весь почти весь личный состав ГУВД приехал….. Видать, хорошо постреляли», — комментируют пользователи Сети.

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