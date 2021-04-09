На свадьбе в Петербурге произошла стрельба

На свадьбе в Петербурге произошла стрельба
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Во время празднования свадьбы в ресторане Невского района Петербурга произошла стрельба.

Инцидент произошел вечером 9 апреля. Видео появилось в соцсетях.

На место происшествия прибыли около десяти машин полиции, в том числе КамАЗ, и скорая.

«Судя по наличию машин с мигалками туда походу весь почти весь личный состав ГУВД приехал….. Видать, хорошо постреляли», — комментируют пользователи Сети.

Информация о произошедшем уточняется. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга пьяный мужчина угрожал ножом кассиру. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Инцидент произошел в субботу, 13 февраля, в магазине на проспекте Мечникова.

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