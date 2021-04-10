Юноша получил нож в сердце от мигранта в парке на Московском

В Московском районе Петербурга задержали мигранта. Полиция предполагает, что он ранил ножом молодого парня в парке.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД по городу, днем 9 апреля в полицию сообщили о ножевом ранении в Московском саду на одноименном проспекте. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили 20-летнего петербуржца. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Вскоре выяснилось, что между потерпевшим и неизвестными произошел словесный конфликт, в ходе которого один из них ударил ножом парня. После этого все сбежали, оставив раненого на земле.

Полиция по подозрению задержала 26-летнего гражданина Средней Азии. Возбуждено уголовное дело.

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