Юноша получил нож в сердце от мигранта в парке на Московском

Юноша получил нож в сердце от мигранта в парке на Московском
На петербуржца напали в Московском саду. Фото: google.maps

В Московском районе Петербурга задержали мигранта. Полиция предполагает, что он ранил ножом молодого парня в парке.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД по городу, днем 9 апреля в полицию сообщили о ножевом ранении в Московском саду на одноименном проспекте. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили 20-летнего петербуржца. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Вскоре выяснилось, что между потерпевшим и неизвестными произошел словесный конфликт, в ходе которого один из них ударил ножом парня. После этого все сбежали, оставив раненого на земле.

Полиция по подозрению задержала 26-летнего гражданина Средней Азии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дебошир взялся за штык-нож, пытаясь подать заявление в прокуратуру в Петербурге.

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Юноша получил нож в сердце от мигранта в парке на Московском