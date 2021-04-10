Дебошир взялся за штык-нож, пытаясь подать заявление в прокуратуру в Петербурге

Дебошир взялся за штык-нож, пытаясь подать заявление в прокуратуру в Петербурге
Мужчину задержали и передали полиции. Фото: УВО ВНГ по СПб

В Петербурге росгвардейцы задержали мужчину, размахивавшего штык-ножом в холле здания районной прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе петербургского УВО ВНГ, инцидент произошел накануне около 15:50 в административном здании на Московском проспекте. Сотрудники нажали тревожную кнопку.

Прибывшие на место стражи порядка задержали агрессивного дебошира, который схватился за штык-нож и начал размахивать им около контрольно-пропускного пункта. Предварительно, мужчина изначально хотел попасть на прием и подать заявление в районную прокуратуру, но что-то пошло не по плану.

Штык-нож изъяли, а правонарушителя передали сотрудникам полиции.

Мужчина был вооружен штык-ножом. Фото: УВО ВНГ по СПб

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стрельба на свадьбе в Петербурге закончилась задержанием. Оружие изъяли, а подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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