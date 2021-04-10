Стрельба на свадьбе в Петербурге закончилась задержанием

Празднование торжества со стрельбой закончилось задержанием. Фото: ГУ МВД по СПб

Празднование торжества со стрельбой закончилось задержанием. Фото: ГУ МВД по СПб

Празднование свадьбы обернулось для уроженца закавказского государства задержанием — он решил пострелять в воздух из автомобиля.

Как сообщила пресс-служба главка МВД по Петербургу, это произошло днем 9 апреля на улице Летчика Лихолетова. Очевидцы вызвали полицию, сообщив о стрельбе у дома №14. С его слов, пассажиры автомобиля в составе свадебного кортежа начали открыли огонь в воздух.

Полицейские быстро обнаружили десять украшенных к свадьбе иномарок и остановили несколько из них на Петергофском шоссе. Оказалось, что стрельбу открыл 34-летний приезжий по имени Шаиг, работающий гендиректором строительной компании.

Он не стал отрицать стрельбу и показал правоохранителям свой травматический пистолет. Оружие изъяли, а подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на свадьбе в Петербурге произошла стрельба.