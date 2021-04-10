Родители жалуются, что из подвала детсада №110 в Петербурге лезут мыши и тараканы

В детском садике уже не удивляются тараканам и мышам. Фото: pixabay

В детском садике уже не удивляются тараканам и мышам. Фото: pixabay

В Петербурге в Невском районе родители детей, которые ходят в детский сад № 110, говорят об огромном количестве тараканов в здании, при этом, отмечают, что видели и мышей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В детсаде систематически делают обработки от насекомых, однако толка от этих манипуляций пока нет.

Сотрудники учреждения зачастую пытаются бороться и самостоятельно, убирая помещения садика в свои выходные.

Сообщается, что в здании уже много лет как прогнили коммуникации. Необходимо менять трубопровод и заделывать щели между подвалом и первым этажом.

Отмечают, что тараканы и крысы приходят в помещения детского сада именно из подвала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте в пищеблоках двух школ и двух детсадов выявили нарушения. В школах №422 и №427 обнаружена кишечная палочка.