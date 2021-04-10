Авария на Московском шоссе заблокировала въезд на заправку

В Петербурге на Московском шоссе случилось дорожно-транспортное происшествие, которое затрудняет движение. Об этом сообщили в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

На Московском шоссе при въезде в поселок Ленсоветовский проищошло ДТП.

В результате столкновения каршерингового автомобиля и достаточно громоздкой грузовой газели стал заблокирован въезд на заправочную станцию.

На месте происшествия, на дороге установлены аварийные знаки.

О пострадавших на данный момент не сообщается.

Также в районе ДТП замечена машина сотрудников Госавтоинспекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в городе Петергоф ночью на одной из улиц пытались поставить ларек. Однако задуманное не получилось и в результате попытки установления помещения, были испорчены газон и пешеходная зона.