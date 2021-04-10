В Хельсинки во время беспорядков полиция задержала 20 человек

В столице Финляндии в Хельсинки в результате беспорядков протестующих правоохранительные органы задержали как минимум 20 человек. Об этом заявили сами сотрудники полиции в социальных сетях в Twitter-аккаунте.
Отмечается, что изначально полиция предупредила участников акции, что их демонстрация осуществляется без официального разрешения. Органы просили собравшихся разойтись.
Однако на толпу это не подействовало, в связи с чем, пришлось задержать по крайней мере 20 человек.
Отмечается, что людей полиция увезла с места происшествия во время беспорядков, возникших в центре столицы Финляндии.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочаровался в американской демократии после штурма Капитолия в Вашингтоне. Он считает, что теперь мир не сможет воспринимать Штаты как символ демократии.