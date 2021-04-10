В Хельсинки во время беспорядков полиция задержала 20 человек

В Хельсинки во время беспорядков полиция задержала 20 человек
"Демонстрация окончена. Полиция задержала 20 человек во время акции протеста против ограничения процентных ставок". Фото: скриншот Tvitter

В столице Финляндии в Хельсинки в результате беспорядков протестующих правоохранительные органы задержали как минимум 20 человек. Об этом заявили сами сотрудники полиции в социальных сетях в Twitter-аккаунте.

Отмечается, что изначально полиция предупредила участников акции, что их демонстрация осуществляется без официального разрешения. Органы просили собравшихся разойтись.

Однако на толпу это не подействовало, в связи с чем, пришлось задержать по крайней мере 20 человек.

Отмечается, что людей полиция увезла с места происшествия во время беспорядков, возникших в центре столицы Финляндии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочаровался в американской демократии после штурма Капитолия в Вашингтоне. Он считает, что теперь мир не сможет воспринимать Штаты как символ демократии.

массовое задержание митинги несанкционированная акция финляндия хельсинки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мясников рассказал об опасности укусов бездомных животных
Туристы из Индии еще две недели не увидят дом: их перевезят в обсерватор ...
Путин пока что не сделал вторую прививку от коронавируса
Моргенштерн пожертвовал на благотворительность 666 666 рублей
В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы на свадьбе
В Москве женщина проснулась в такси из-за того, что ее насилует водитель
Советник губернатора Красноярского края уже второй раз задержан по делу о ...
В Хельсинки во время беспорядков полиция задержала 20 человек