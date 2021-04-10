Советник губернатора Красноярского края уже второй раз задержан по делу о злоупотреблении полномочиями

Правоохранители Красноярска рассказали о том, что задержали экс-руководителя бюджетного учреждения по новому делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по Красноярскому краю.

Местное СМИ «НГС24» пишет, что Министерство имеет в виду советника губернатора и бывшего руководителя центра стандартизации и метрологии по Красноярскому краю, Хакасии и Тувы Василии Моргуне.

Известно, что бывший руководитель задержан по делу, которое связано с нарушениями при закупке оборудования для организации.

Кроме этого, в Сети есть видео, на котором Василий Моргун пытается скрыть лицо. При этом мужчина говорит, что понимает, за что его задержали.

Отметим, что это не первый случай возбуждения уголовное дела в отношении Василия Моргуна, при том по той же статье.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга заключил под стражу трех должностных лиц за получение взяток по предварительному сговору.