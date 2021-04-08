В Петербурге суд избрал меру пресечения для сотрудников полиции, обвиняемых в получении взяток

Суд Петербурга заключил под стражу трех должностных лиц. Об этом сообщатся в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Напомним, что Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело в отношении трех сотрудников МВД за получение взяток по предварительному сговору.

Так в центре инцидента оказались сотрудники Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела полиции МВД России.

Следствие установило, что в период с мая по сентябрь 2020 года трое сотрудников полиции лично получили две взятки от мужчин на суммы 120 и 150 тыс. рублей.

Деньги сотрудники полиции взяли за то, чтобы не выявить факт хранения наркотиков у мужчин и не привлекать их к уголовной ответственности за приобретение и хранение запрещенных веществ, которые ранее были обнаружены.

Сообщаются, что расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что руководитель группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, которого обвинили в даче взяток должностному лицу, согласился работать со следствием.