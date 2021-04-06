В суде Борис Шпигель заявил, что будет сотрудничать со следствием, однако на решение об аресте это не повлияло

Руководитель группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, которого обвинили в даче взяток должностному лицу, согласился работать со следствием. Об этом сообщает «Прайм».

На суде рассматривалось обжалование защитой решения об аресте предпринимателя. Шпигель заявил, что будет сотрудничать и все расскажет.

Шпигель в самом деле упрашивал суд отпустить его из СИЗО, или «дать спокойно умереть».

Обвиняемый признался, что следствие получит больше полезной информации, в случае, если Шпигель будет сидеть под домашним арестом.

«Давайте что-то решим, потому что для меня каждый день — это пытка, я шестую ночь не сплю, правая нога у меня не слушается. Я не могу больше, не могу терпеть», — умолял фигурант дела Белозерцева.

Напомним, что Борис Шпигель уже не раз жаловался на плохое самочувствие, его даже госпитализировали из СИЗО в больницу «Матросской тишины».

Однако, суд оставил решение об аресте Бориса Шпигеля без изменений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Евгению Шпигель, супругу бывшего сенатора Бориса Шпигеля, Басманный суд Москвы арестовал на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда.