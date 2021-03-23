Жену главы «Биотэк» Бориса Шпигеля арестовали по делу Белозерцева

Евгению Шпигель, супругу бывшего сенатора Бориса Шпигеля, Басманный суд Москвы арестовал на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Жена Шпигеля проходит по делу о взятке губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Об аресте женщины просило следствие.

Уже четверо фигурантов громкого дела находятся в следственном изоляторе: губернатор Иван Белозерцев, Евгения Шпигель и сотрудники представительства Пензенской области в Москве — Федор Федотов, Геннадий Марков.

В деле есть еще два фигуранта: директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и тот, кого подозревают в даче взятки должностному лицу экс-сенатор Борис Шпигель, который на данный момент возглавлял группу фармацевтических компаний «Биотэк».

Однако 22 марта заседание было прервано, состояние здоровья Бориса Шпигеля резко ухудшилось, его вынесли из здания суда на носилках.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатора Пензенской области Белозерцева подозревают в получении взяток на более чем 31 млн рублей.