Более 31 млн рублей: губернатора Пензенской области Белозерцева подозревают в получении взяток

В воскресение задержали главу Пензенской области Ивана Белозерцева за получение взяток на сумму более 31 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного Комитета России Светлана Петренко.

По версии следствия, Белозерцев получил с января по сентябрь 2020 года от главы группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его жены, а также директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки на общую сумму свыше 31 млн рублей.

Белозерцев помогал фармацевтической компании обрести преимущества на рынке.

«Взятки передавались за предоставление группе компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области», — пояснила Петренко.

Возбуждено уголовное дело.

На рабочих местах и дома у подозреваемых проведены обыски, вскоре им будет предъявлено обвинение.

Следствие будет просить суд заключения под стражу подозреваемых.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыто дело о взятках заместителю главы Турухтанного таможенного поста.