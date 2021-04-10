В Москве женщина проснулась в такси из-за того, что ее насилует водитель

В совершении преступления подозревается уроженец Киргизии, которого уже задержали.

В Москве к сотрудникам правоохранительных органов обратилась женщина, которая заявила об изнасиловании таксистом. Об этом 10 апреля пишет РИА Новости.

Она рассказала, что возвращалась с корпоратива и была пьяной. Женщина вызвала водителя «Яндекс.Такси», в машине она уснула. Москвичка проснулась из-за того, что ее насиловал водитель.

На данный момент подозреваемый уже пойман, им оказался уроженец Киргизии 1995 года рождения. Мужчина не стал отрицать свою вину и признался в содеянном. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Всеволожском районе задержали отчима по подозрению в изнасиловании падчерицы. Подозреваемый задержан. Им оказался мужчина 1981 года рождения, который работает охранником. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.