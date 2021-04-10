В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы на свадьбе

Полицейские уже задержали подозреваемого, который не стал отрицать свою вину.

В Санкт-Петербурге стрельба из травматического оружия на свадьбе стала причиной возбуждения уголовного дела. В нарушении законодательства обвиняется 34-летний мужчина, являющийся генеральным директором строительной компании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Все случилось 9 апреля на улице Летчика Лихотелова. Выстрелы прогремели из машины, которая ехала в составе свадебного кортежа. Задержанный мужчина не отрицает свою вину и признал, что действительно стрелял в воздух.

У него изъяли оружие, а стрелка доставили в территориальный отдел полиции. В отношении мужчины возбудили дело из-за хулиганства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Софийской мужчина задержан после стрельбы по ногам.