В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы на свадьбе

В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы на свадьбе
Празднование торжества со стрельбой закончилось задержанием. Фото: ГУ МВД по СПб

Полицейские уже задержали подозреваемого, который не стал отрицать свою вину.

В Санкт-Петербурге стрельба из травматического оружия на свадьбе стала причиной возбуждения уголовного дела. В нарушении законодательства обвиняется 34-летний мужчина, являющийся генеральным директором строительной компании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Все случилось 9 апреля на улице Летчика Лихотелова. Выстрелы прогремели из машины, которая ехала в составе свадебного кортежа. Задержанный мужчина не отрицает свою вину и признал, что действительно стрелял в воздух.

У него изъяли оружие, а стрелка доставили в территориальный отдел полиции. В отношении мужчины возбудили дело из-за хулиганства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Софийской мужчина задержан после стрельбы по ногам.

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