В Петербурге полицейские задержали автомобилистку, которая возила с собой наркотики

Женщину задержали, в салоне у нее лежали наркотики. Фото: Дорожный инспектор

Женщину задержали, в салоне у нее лежали наркотики. Фото: Дорожный инспектор

Женщина отказалась от медицинского освидетельствования.

В Санкт-Петербурге в ночь на 10 апреля остановили автомобилистку, в машине которой обнаружили сверток с наркотиками. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».

Все случилось на Светлановском проспекте. Там сотрудники ДПС обратили внимание на подозрительную водительницу. Они смогли остановить ее не с первого раза, а когда это произошло женщина отказалась от медицинского освидетельствования.

В ходе досмотра машины в салоне нашли сверток с наркотическими веществами. Также там лежал баллончик с черной краской, руки задержанной были испачканы.

В отношении женщины составлен протокол за отказ от медосвидетельствования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали «кладмэна», он спрятал полкилограмма синтетического наркотика на пустыре в Московском районе.