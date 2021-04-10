За сутки прививку от коронавируса в Петербурге сделали 12 тысяч человек

3,1 тысяча пациентов получили вторую дозу.

В Санкт-Петербурге продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. За прошедшие сутки прививку сделали 12 тысяч человек: 9,1 тысяча ввели первую дозу, а все остальные – вторую. Об этом 10 апреля сообщили в межведомственном координационном совете по противодействию коронавирусу.

Всего с начала вакцинации в Петербурге привили более 450 тысяч человек, из них 315 тысяч закончили цикл полностью. На данный момент в пунктах вакцинации есть более 180 тысяч комплектов вакцины, недавно привезли 38 тысяч комплектов. Также в городе появился препарат «ЭпиВакКорона».

Сделать прививку можно в 134 пунктах вакцинации, записавшись через портал госуслуг.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург завезли более 38 тысяч доз вакцины против ковид-19. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что сделать прививку — это самый надежный способ защитить свое здоровье и обезопасить близких.