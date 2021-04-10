В Москве репетитор похитил ребенка и деньги

В Москве репетитор похитил ребенка и деньги
Мужчину уже арестовали. Фото: Pixabay

Подозреваемого уже арестовали, а мальчика вернули родителям.

В Москве репетитор похитил 13-летнего мальчика, а затем увез его в Свердловскую область. Об этом сообщают РИА Новости.

Все случилось 7 апреля на юго-западе столицы. По предварительным данным, уроженец Казахстана, который занимался со школьником, похитил мальчика, крупную сумму денег и отправился в Свердловскую область.

Установить местонахождение подростка удалось довольно быстро, репетитор был задержан, сейчас он находится под стражей.

Родители мальчика рассказывают, что заподозрили неладное, когда их сын не вернулся домой после школы, а из дома пропали деньги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Новой Ладоге 50-летний петербуржец пытался похитить 10-летнюю девочку. Расследованием дела по статье «Покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего» занимался отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Ленобласти.

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В Москве репетитор похитил ребенка и деньги
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