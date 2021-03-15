В Новой Ладоге 50-летний петербуржец пытался похитить 10-летнюю девочку

В Новой Ладоге 50-летний петербуржец пытался похитить 10-летнюю девочку
Дети, оставленные без присмотра, - легкая добыча для педофилов. Фото: pixabay.com

В Ленобласти житель Петербурга предстанет перед судом по обвинению в попытке похищения 10-летней школьницы.

Как сообщает областная прокуратура, преступление было совершено 14 января 2020 года на одной из улиц Новой Ладоги. Следствие установило, что мужчина схватил за руку 10-летнюю девочку и попытался усадить на заднее сиденье принадлежащего ему автомобиля. Школьница оказала активное сопротивление, ей удалось вырваться и убежать.

Расследованием дела по статье «Покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего» занимался отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Ленобласти. Собрано достаточно доказательств для передачи дела в суд.

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