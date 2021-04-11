В Гидрометцентре объяснили необычное тепло в Европейской России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил приход аномального тепла в Европейскую часть России.

По его словам, через центр Европейской России идет область высокого давления. Синоптик пояснил, антициклоны протянулись с запада на восток и между двумя антициклонами, сообщает РИА «Новости». Один расположен на западе, другой — на востоке Азиатской части РФ.

Также он отметил приток тепла с юга и юго-запада – это говорит о том, что пришла настоящая весна. Температура воздуха будет намного выше многолетних значений. В в этом месяце температура растет почти на десять градусов. Но, по его словам, такое отклонение от нормы редко наблюдается в апреле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче. В июне средняя температура равняется примерно 15 градусам тепла, днем обычно около 20 градусов.