Город спит: пробки в Петербурге оценивается в один балл

Пробки в Петербурге на утро 11 апреля составили всего 1 балл. Фото: скриншот / "Яндекс.Карты"

Пробки в Петербурге на утро 11 апреля составили всего 1 балл. Фото: скриншот / "Яндекс.Карты"

Дороги Петербурга в воскресенье утром почти свободны от пробок.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Пробки оцениваются в один балл. Об этом сообщается 11 марта. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на трассах города почти нет «красных» участков.

Немного затруднено движение в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах. Небольшие заторы также наблюдаются в Красногвардейском районе на участке между шоссе Революции и проспекта Косыгина. ЗСД и КАД при этом почти не загружены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вернуться домой после работы быстро у автолюбителей не получится, город стоит в пробках из-за плохой погоды. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», во вторник вечером, 29 декабря, загруженность дорог оценивается в восемь баллов.