По факту ДТП на Приморском шоссе проводится проверка

В результате ДТП пострадал один человек. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В результате ДТП пострадал один человек. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

На Приморском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадал один человек.

Авария произошла под утро 10 апреля на 25 км + 300 метров по Приморскому шоссе. По предварительной информации, водитель 1995 года рождения, житель Ивановской области, находясь за рулем Skoda Rapid, направлялся в сторону поселка Лисий Нос.

Водитель не справился с управлением, съехал в левый кювет, врезался в опору освещения. Машина перевернулась. В результате ДТП пострадал пассажир. Пострадавшей оказалась девушка 2003 года рождения, в состоянии средней тяжести ее госпитализировали. Проводится проверка.

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