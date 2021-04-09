Автомобиль всмятку. Смертельное ДТП на Дороге жизни

Автомобиль всмятку. Смертельное ДТП на Дороге жизни
Автомобиль всмятку. Смертельное ДТП на Дороге жизни. Фото: скрин "Дорожный инспектор"

2 человека погибли и 1 серьёзно пострадал этой ночью в ДТП на Дороге жизни во Всеволожском районе.

9 апреля около 1 ночи на 29-м километре автодороги Санкт-Петербург — Морье, автомобиль красного цвета Daewio Nexia врезался в дерево, сообщает «Фонтанка». Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Скорее всего он не справился с управлением.

Автомобиль всмятку. Смертельное ДТП на Дороге жизни. Фото: скрин «Дорожный инспектор»

Он не пострадал, зато погибли мужчина с женщиной, вероятно, супруги. Пассажир машины в тяжёлом состоянии находится в больнице.

Виновник ДТП находится в полиции, по факту будет возбуждено дело по статье 264 УК РФ — нарушение ПДД.

Автомобиль всмятку. Смертельное ДТП на Дороге жизни. Фото: скрин «Дорожный инспектор»

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Водителем трехколесной Infinity, который устроил ДТП на Некрасова, оказался участник шоу на ТНТ.

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Автомобиль всмятку. Смертельное ДТП на Дороге жизни
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