Автомобиль всмятку. Смертельное ДТП на Дороге жизни

2 человека погибли и 1 серьёзно пострадал этой ночью в ДТП на Дороге жизни во Всеволожском районе.

9 апреля около 1 ночи на 29-м километре автодороги Санкт-Петербург — Морье, автомобиль красного цвета Daewio Nexia врезался в дерево, сообщает «Фонтанка». Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Скорее всего он не справился с управлением.

Он не пострадал, зато погибли мужчина с женщиной, вероятно, супруги. Пассажир машины в тяжёлом состоянии находится в больнице.

Виновник ДТП находится в полиции, по факту будет возбуждено дело по статье 264 УК РФ — нарушение ПДД.