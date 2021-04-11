В Петербурге за сутки коронавирус унес жизни 19 человек

В Петербурге за сутки от ковид-19 скончались 19 человек Фото: pixabay

В Петербурге за сутки от ковид-19 скончались 19 человек Фото: pixabay

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 19 человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 11 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 12 601.

Побороть болезнь за последние 24 часа удалось 68 пациентам. С начала пандемии выздоровели 357 577 горожан.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте — 694 новых инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 090 человек. Третье место у Подмосковья — 574 новых ковид-пациентов. А в Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 97 человек.

Напомним, что 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что в Петербурге продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За сутки медики обследовали 18056 горожан.