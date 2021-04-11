В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 18 тыс. человек

В Петербурге продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За сутки медики обследовали 18056 горожан.

Об этом стало известно в воскресенье, 11 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 6272 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1470 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1162 человека. Добровольцы выполнили 6750 заявок.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы, переболевшие коронавирусом, обратили внимание на ухудшение памяти.