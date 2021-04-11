В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 18 тыс. человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 18 тыс. человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Петербурге продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За сутки медики обследовали 18056 горожан.

Об этом стало известно в воскресенье, 11 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 6272 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1470 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1162 человека. Добровольцы выполнили 6750 заявок.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы, переболевшие коронавирусом, обратили внимание на ухудшение памяти.

COVID-19 коронавирус тесты на коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Огонь с «Невской мануфактуры» перекинулся на соседнее здание: там работает хостел
Вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры»
В Москве застрелили петербургского авторитета Альберта Рыжего
«Невская мануфактура» в огне: фоторепортаж Gazeta.SPb о борьбе с ...
К тушению пожара на «Невской мануфактуре» привлекли вертолет
В Петербурге прорвало трубу на Савушкина: в образовавшуюся яму угодили три ...
В Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре» возбудили уголовное дело
Мосты Петербурга полностью готовы к навигации 2021 года