Петербуржцы, переболевшие коронавирусом, обратили внимание на ухудшение памяти

Почти каждый пятый пациент столкнулся с проблемами с памятью.

Известно, что каждый пятый петербуржец жалуется на ухудшение памяти после того, как переболеет коронавирусом. Об этом рассказала клинический психолог Госпиталя для ветеранов войн Юлия Мохова, пишет «Петербургский дневник».

Она отметила, что такое же количество пациентов обращаются за психологической помощью, так как у них появляются проблемы с ментальным здоровьем. Пока что врачи не понимают, насколько продолжительными будут те или иные последствия. Они, к слову, появляются у всех: вне зависимости от того, в легкой или тяжелой форме переболел человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ЕС заявили о наличии связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом. Эксперты пока что не спешат с выводами и продолжают изучать препарат и его реакцию на организм.