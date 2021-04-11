Врач рассказал, как лечить аллергии

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о способах лечить аллергию.

Он сообщил, что основной метод лечения заключается в полной элиминации аллергена из окружающей среды пациента. При сезонной аллергии рекомендуется на время в другую климатическую зону, например на север или в тундру, сообщает RT.

По его словам, если человек не контактирует с аллергеном на протяжении многих лет, то аллергическая реакция проходит сама по себе.

Владимир Болибок рассказал также, что от аллергической реакции можно избавиться при вакцинации специальными аллерговакцинами, чтобы создать у пациента иммунитет против раздражающих его аллергенов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что чаще всего у людей с аллергией появляется атопический дерматит или экзема. Проявления бывают из-за аллергенов коровьего молока, пшеницы, круп, яиц, мяса птицы и рыбы. Врач отметил, что некоторые даже не знают, что у них есть аллергия и идут лечиться у гастроэнтеролога.