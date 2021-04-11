Врач заявила об одном из первых симптомов неизлечимой нервной болезни

Сигнал о болезни Паркинсона можно заметить за несколько десятков лет до того, как появятся непроизвольные движения частей тела.
Заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы №52 Вера Пшеничникова объяснила, что аносмия, нарушения сна и усталость могут являться первыми симптомами страшной болезни Паркинсона.
Врач отметила, что развитие этой болезни происходит медленно, при этом всегда прогрессирует. Однако люди могут и не замечать его.
Также специалист рассказала, что необходимо начинать лечение на любой стадии, так как это все равно улучшит состояние больного и отразится на качестве его жизни.
Стоить заметить, что помимо генетического фактора на развитие болезни сказывается неправильное питание, ожирение, плохая экология, неправильное питание, ожирение и повышение систолического артериального давления.
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