Автомобиль сбил светофор и девушку на Грибалевой улице

Автомобиль сбил светофор и девушку на Грибалевой улице
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Грибалевой улице в Петербурге произошло ДТП с участием пешехода. К месту аварии прибыла машина реанимации.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 11 апреля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Машина врезалась в светофор и сбила девушку», — написал автор записи.

По словам очевидцев, от удара горожанка подлетела в воздух, после чего оказалась на проезжей части. На кадрах видно, что передняя часть легкового автомобиля серьезно пострадала. К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и реанимации.

Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что недалеко от улицы Фучика машина каршеринга въехала в грузовую газель, а последняя в свою очередь врезалась в автобус.

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