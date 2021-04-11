ДТП при участии трех транспортных средств: В Петербурге Каршеринг заехал под ГАЗель и дотолкал её до маршрутки

В Петербурге во Фрунзенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Во Фрунзенском районе на Софийской улице, недалеко от улицы Фучика машина каршеринга въехала в грузовую газель, а последняя в свою очередь врезалась в автобус.

Один из участников группы «ВКонтакте» в комментариях написал, что это он «счастливый обладатель» этой газели.

По его словам, водитель каршеринга уснул за рулем и въехал в его транспортное средство.

«Все значительно проще, человек уснул на 70 км/ч и зашёл под меня, а я уже в свободном полете пошёл в маршрутку».

На фотографиях не замечены сотрудники Госавтоинспекции.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Приморском шоссе в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадал один человек. По факту ДТП проводится проверка.