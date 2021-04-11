Пожар в «двушке» на Замшина тушили 16 спасателей

В Калининском районе Петербурга сегодня горела «двушка» на улице Замшина. Сильнее всего пострадал балкон.

Возгорание случилось в воскресенье, 11 апреля, в доме №39. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарной части в 14:25. К месту происшествия оперативно прибыли 16 сотрудников на четырех спецмашинах.

Как сообщила пресс-служба МЧС по городу, в двухкомнатной квартире площадью 32 «квадрата» огонь охватил обстановку в четыре квадратных метра и весь балкон.

В 14:57 огонь был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о последствиях пожара в коммунальной квартире на Маяковского. Пожару был присвоен ранг № 1-БИС.