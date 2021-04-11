Анастасия Ивлеева снова попалась сотрудникам ДПС

Телеведущую и блогера Настю Ивлееву снова оштрафовали сотрудники ГИБДД.
Об этом стало известно в воскресенье, 11 апреля. Звезда поделилась в соцсети Instagram снимками с места происшествия. Автомобиль Lamborghini Aventador пришлось эвакуировать.
Телеведущая подробно расписала свою встречу с полицией: как обгоняла их, как показывала страховку, сфотографировалась с ними и со спины, и с лица.
Но итог встречи телеведущая не озвучила.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Настя Ивлеева получила штрафов на 160 тысяч рублей за превышение скорости