Анастасия Ивлеева снова попалась сотрудникам ДПС

Телеведущую и блогера Настю Ивлееву снова оштрафовали сотрудники ГИБДД.

Об этом стало известно в воскресенье, 11 апреля. Звезда поделилась в соцсети Instagram снимками с места происшествия. Автомобиль Lamborghini Aventador пришлось эвакуировать.

Телеведущая подробно расписала свою встречу с полицией: как обгоняла их, как показывала страховку, сфотографировалась с ними и со спины, и с лица.

Но итог встречи телеведущая не озвучила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Настя Ивлеева получила штрафов на 160 тысяч рублей за превышение скорости