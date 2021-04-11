Горящие поля в Ломоносовском районе запечатлели с воздуха

Трава горела в районе деревни Витино Ломоносовского района. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Трава горела в районе деревни Витино Ломоносовского района. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Сети показали традиционные весенние горения травы на полях в Ломоносовском районе Ленобласти.

Огонь заметили в воскресенье, 11 апреля, в районе деревни Витино. Соответствующими кадрами поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Жители Ленобласти отметили, что запах гари чувствовался в Ольгино.

«Другой очаг, не на поле — уже косяк, возможно перекинулся из-за нарушения технологии, или специально, для уничтожения фауны и захвата пустых территорий», — написал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре в многоэтажке на проспекте Космонавтов. Из здания эвакуировали около пятидесяти человек.