Спасатели эвакуировали 50 человек из-за пожара в многоэтажке на Космонавтов

Спасатели эвакуировали 50 человек из-за пожара в многоэтажке на Космонавтов
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Пожарные локализовали возгорание в многоэтажном доме в Московском районе Петербурга. Из здания эвакуировали около пятидесяти человек.

Возгорание случилось в воскресенье, 11 апреля, около 20:30 в доме № 63 на проспекте Космонавтов. На уровне 15-18 этажей утеплитель внутри вентилируемого фасада начал тлеть. В результате пламя охватило площадь в 30 квадратных метров.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, к работе привлекли восемь единиц спецтехники и 39 спасателей. В 20:58 ранг пожара повышен до № 1-БИС.

После локализации возгорания в присвоении конкретного ранга было отказано.Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за ночь спасатели ликвидировали сразу два крупный пожара под Гатчиной.

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