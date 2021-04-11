Спасатели эвакуировали 50 человек из-за пожара в многоэтажке на Космонавтов

Пожарные локализовали возгорание в многоэтажном доме в Московском районе Петербурга. Из здания эвакуировали около пятидесяти человек.

Возгорание случилось в воскресенье, 11 апреля, около 20:30 в доме № 63 на проспекте Космонавтов. На уровне 15-18 этажей утеплитель внутри вентилируемого фасада начал тлеть. В результате пламя охватило площадь в 30 квадратных метров.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, к работе привлекли восемь единиц спецтехники и 39 спасателей. В 20:58 ранг пожара повышен до № 1-БИС.

После локализации возгорания в присвоении конкретного ранга было отказано.Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за ночь спасатели ликвидировали сразу два крупный пожара под Гатчиной.