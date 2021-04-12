Российских автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы

Российских автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы
Готовятся штрафы за поездки на летней резине зимой, а на шипованной - летом. Фото: pixabay

В России с 1 июня могут ввести новые штрафы за вождение на неподходящей резине. Обусловлено это поправками в ПДД, подготовленными в МВД.

Согласно законопроекту, в летние месяцы водителям будет запрещено передвигаться на зимней резине с шипами, а в зимние месяцы будет запрещено вождение на летней резине.

При этом регионы смогут устанавливать свои правила в зависимости от климатической зоны, то есть срок действия запрета может быть расширен или сокращен, сообщает «Российская газета».

Предполагается, что нарушителей будут штрафовать на 500 рублей. Однако постановление до сих пор не подписано, поэтому требование к использованию шин по сезону пока не вступило в силу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским дачникам приготовили новый штраф. За нарушение могут взыскать пять тысяч рублей.

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